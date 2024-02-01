Согласно статистике, только 10 процентов клиентов той или иной компании оставляют отзывы о сотрудничестве с ней. И это при том, что в подавляющем большинстве случаев представители этих самых компаний по несколько раз напоминают, что очень важно написать отклик о товарах и услугах, дать хоть какую-то обратную связь.

Некоторые клиенты считают, что вряд ли их мнение как-то повлияет на дальнейшую работу компании. Другие просто не понимают, зачем вообще оставлять какие-то отклики, если они полностью довольны услугой. Однако смысл в них просто огромен. К примеру, оставляя отзыв о покупке через Этажи в Сосновоборске, владелец новой квартиры не только выражает удовлетворение полученной услугой, но и помогает компании при необходимости внести коррективы в работу с заказчиками или изменить какие-то мелочи, оказывающие влияние на дальнейшее развитие бизнеса.

Почему так важны отзывы

В эпоху жесткой конкуренции на рынке каждая компания стремится развивать уровень развития сервиса. Часто для этого приходится в буквальном смысле предугадывать желания потенциальных клиентов, а также догадываться, что им могло понравиться или, напротив, не понравиться.

Отклики дают возможность понять это без заглядывания в «хрустальный шар». Когда клиент четко излагает свои претензии либо хвалит саму компанию или ее сотрудника, они понимают, что именно делают правильно или в каких тонкостях допускают ошибки. Поэтому стремятся исправлять недостатки и развивать преимущества.

В результате в плюсе оказывается сам клиент, который пишет отзыв. Ведь когда он вновь обратится в эту компанию, он получит еще более качественную услугу.

Кроме того, отзывы обеспечивают следующие преимущества:

помощь потенциальным клиентам компании. Человек, который прочитает отзывы клиентов, уже воспользовавшихся услугами, будет заранее знать об их преимуществах и минусах, если такое имеются. Причем знать не из каких-то фейковых источников, а от реальных заказчиков;

развитие способности высказывать свое мнение для самого человека, оставляющего отзыв, своеобразная тренировка, позволяющая оттачивать грамотность высказываний, самовыражаться в откликах, формулировать положительные либо отрицательные отклики.

Отзывы – это ведь не банальные опросы, в которых нужно поставить оценку безо всякой аргументации или просто выбрать подходящий вариант из скучных стандартных «нравится», «не нравится», «больше нравится, чем нет» или наоборот. Это возможность поделиться своим мнением, которое поможет и самой компании усовершенствовать уровень сервиса, и новым клиентам определиться с выбором.