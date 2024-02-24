Мотивации продолжать боевые действия у ВСУ больше нет. Она пропала вместе с энтузиазмом, сообщили украинские военные немецкому телеканалу NTV.

Один из боевиков рассказал, что непрекращающиеся боевые действия в условиях нехватки людей и полного превосходства армии России истощили украинских военнослужащих. Даже те, кто ехал на фронт с энтузиазмом, утратили его, так как возникает слишком большое количество проблем.

Военнослужащие также пожаловались, что ВС РФ используют все больше беспилотных летательных аппаратов, от дронов нужно постоянно прятаться, не имея возможности высунуться наружу.

«Выкопать окопы для пехоты уже стало проблематично. Когда кто-то оказывается снаружи, его сразу замечает дрон. Потом появляется второй беспилотник, и что-то прилетает вслед», – рассказал боевик.

Западные эксперты давно говорят об отсутствии в рядах ВСУ мотивированных бойцов. Они уверены, что у России есть все шансы прорвать оборонительные порядки противника и выполнить все задачи специальной военной операции.