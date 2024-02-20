Нидерланды поддержали идею открыть избирательный участок для россиян, проживающих в их стране и планирующих голосовать на выборах президента России, в дипмиссии в Гааге.

Российское посольство в Нидерландах подтвердило готовность властей открыть избирательный участок на территории дипмиссии в Гааге. На данном участке проживающие в стране россияне смогут 17 марта проголосовать за кандидатов на пост российского президента.

Российские дипломаты заблаговременно оповести власти о планах открыть избирательный участок и назначить день голосования на 17 марта. Власти страны одобрили эту идею, говорится в сообщении российского посольства в Нидерландах. Российские послы в Нидерланды напомнили о намерениях приложить все усилия, чтобы гарантировать россиянам их конституционное право участвовать в выборах.

В России президента будут выбирать три дня – 15-17 марта. Кроме действующего президента В. Путина, на должность главы государства претендуют коммунист Н. Харитонов, глава ЛДПР Л. Слуцкий и депутат от «Новых людей» В. Даванков.