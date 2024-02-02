Современная молодежь все чаще страдает от «цифровой деменции», которую провоцирует продолжительное взаимодействие с электронными устройствами. Об этом состоянии рассказала порталу «Доктор Питер» рефлексотерапевт и невролог Альмира Гимранова.

Она пояснила, что молодые люди с детских лет приобретают привычку искать любую информацию в Сети, что не требует никаких усилий памяти. Со временем мозг начинает отключать когнитивные функции за ненадобностью, так как они банально не используются.

Это приводит к ухудшению способности логически мыслить, концентрироваться, запоминать даже элементарные вещи. Чаще всего цифровое слабоумие поражает тех людей, которые проводят много времени со смартфоном в руках.

Врач настоятельно рекомендует бороться с этим состоянием прогулками на свежем воздухе, чтением и разгадыванием кроссвордов, решением головоломок. Также она советует делать перерывы во взаимодействии с гаджетами, на несколько часов в день откладывать смартфон в сторону.