Заявление российского президента В. Путина о необходимости строить собственные высокоскоростные железные дороги озадачило Китай, пишет NetEase.

Китайцы, которые добились высоких результатов в строительстве ВСМ, рассчитывали, что русские непременно обратятся за помощью. Пекин уже подсчитывал прибыль от участия в проекте постройки ВСМ Москва-Петербург, в который российские власти планируют инвестировать 1,7 трлн рублей. Однако звонка из Москвы с предложением не последовало, говорится в публикации.

Китай был уверен, что у России нет техвозможностей для прокладки ВСМ, однако Пекин ожидал неприятный сюрприз. Стало известно, что Москва намеревается построить высокоскоростную магистраль собственными силами, а также запустить производство по выпуску вагонов для ВСМ. Издание пишет, что российский президент долго водил Пекин за нос, планируя проучить за позицию «большого брата», которую Пекин занял в вопросе строительства ВСМ.