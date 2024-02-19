Кошки – это животные, обладающие достаточно высоким уровнем интеллекта. Однако есть породы, отличающиеся особыми умственными способностями в сравнении с представителями своего вида.

Норвежская лесная кошка, несмотря на свой вольнолюбивый характер, хорошо поддается дрессировке. Этих кошек можно научить выполнению команд и трюков, ведь у них отличная память.

Мей-кун – достаточно большая кошка, масса которых нередко превышает 10 кг. Эти кошки отлично обучаются и легко приспосабливаются к новым условиям. Кроме того, они являются отличными охотниками на грызунов. Также Мей-куны не боятся воды.

Абиссинская кошка на интуитивном уровне распознает настроение хозяев. Это очень умная и покладистая кошка легко находит общий язык с другими животными.

Сингапурская кошка является представителем довольно мелкой породы. Масса взрослых особей не превышает четырех килограмм. Эти пушистики очень ласковые, поэтому имеют тесную связь с людьми. Они легко обучаемы и очень энергичны.