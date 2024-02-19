Национальное агентство по аэронавтике и исследованию пространства (НАСА) объявило о наборе добровольцев для второй их трех запланированных миссий под названием CHAPEA. Задача данной миссии будет заключаться в моделировании условий, с которыми столкнется экипаж, отправившийся на Марс.

Кандидаты могут успеть подать заявки для участия в миссии НАСА, старт которой запланирован на весну 2025 года, до 2-го апреля включительно. Моделируемая миссия продлиться год, в течение которого будущие астронавты будут обитать и выполнять задания в специально созданном пространстве общей площадью в 160 квадратных метров под названием «Марсианская дюна Альфа». Тренировочная площадка была построена с помощью 3D-принтера в Космическом центре Джонсона НАСА в Хьюстоне.

Чтобы принять участие в моделируемой миссии кандидат должен соответствовать точно таким же критериям, как и астронавты НАСА. Добровольцы должны иметь магистерскую степень в области STEM по направлению инженерия, биология или математика с опытом работы по специальности от двух лет.