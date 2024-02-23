Нарастают опасения по поводу обесцвечивания кораллов Большого Барьерного рифа

Ученые Австралии приступили к проверке информации об умирающих кораллах на тысячекилометровом участке от острова Лизард на севере до острова Херон на юге. Представители администрации морского парка Большого Барьерного рифа и Австралийского института морских наук (AIMS) с четверга (22 февраля) занялись осмотром южной части рифа с вертолета. Источник: The Guardian.

Риф уже шесть раз сталкивался с массовым обесцвечиванием, вызванным глобальным потеплением, в результате которого повышение температуры океана привело к возникновению белесых кораллов на значительных участках рифа. Однако недавнее событие, случившиеся в 2022 году, было первым, зафиксированным в обычно более прохладный год Ла-Нинья.

Австралийские власти в 2024-м еще не объявляли о случаях массового обесцвечивания, заявив, что будут ожидать результатов дальнейшего мониторинга и вертолетной съемки, прежде чем принимать решение о необходимости проведения развернутых исследований по всему рифу.

Разрушение симбиотической модели

Глобальное потепление представляет большую угрозу для кораллов, поскольку меняет установившийся порядок существования всей системы коралловых рифов нашей планеты.

Колонии коралловых полипов теряют водоросли, придающие им цвет, а также большую часть питательных веществ, если температура океанской воды поднимается слишком высоко. В крайних случаях такое отбеливание может привести к гибели кораллов.

Согласно наблюдениям ученых, кораллы, выживающие после обесцвечивания и восстанавливающие свой цвет, как правило, становятся более восприимчивыми к болезням и не размножаются.

Доктор Майя Шринивасан, ученая из Центра исследований тропической воды и водных экосистем при Университете им. Джеймса Кука (штат Северный Квинсиленд), за последние две недели вместе с коллегами обследовала 27 участков на островах Грейт-Кеппел. На большинстве участков обнаружены обесцвеченные кораллы.

«Я лично видела несколько мертвых и умирающих кораллов, начавших уже зарастать водорослями», – сообщила она. «Но большинство из них еще живы, поэтому еще есть шанс, что пораженные кораллы смогут выздороветь».

По словам доктора Энн Хоггетт, руководителя исследовательской станции на острове Лизард в самой северной части побережья Квинсиленда – района, сильнее прочих пострадавшего от обесцвечивания в 2016 году, – за последние четыре года кораллы регулярно обесцвечивались, но «в самый последний момент» всегда наступали более прохладные погодные условия.

«Сейчас все это происходит вновь, только теперь оно зашло дальше, чем за последние несколько лет», – заявила доктор Хоггетт. «У нас много цветущих кораллов (это еще один признак теплового стресса у кораллов некоторых видов), а некоторые совершенно белые. Сегодня мы зафиксировали случаи гибели коралловых полипов. Они начинают умирать. Мы отчаянно надеемся на изменение [погоды], но прогноз пока не очень хороший».

Обесцвечивание ускорилось

Хиллари Смит, научный сотрудник Университета Джеймса Кука, наблюдает за районом вокруг Магнетик-Айленд, где ученые пытаются выяснить, поможет ли удаление морских водорослей в восстановлении рифов.

По ее словам, на одном участке в бухте Артур Бэй циклон «Киррили», обрушившийся в начале 2024 года, уничтожил большую часть кораллов, «и около 90% выживших обесцвечены или больны». На другом близлежащем участке в заливе Флоренс Бэй дела обстоят намного лучше.

Как удалось выяснить «Гардиан», ученые с исследовательской станции острова Херон обнаружили, что кораллы по всей рифовой равнине и на глубине пяти метров на склоне рифа обесцвечивались.

Представитель AIMS сообщил, что австралийские ученые проведут вертолетные исследования южного региона на протяжении двух дней. «Эта информация поможет нам принять решение о том, следует ли проводить крупномасштабные аэрофотосъемки рифа».

Целью исследовательского проекта AIMS был мониторинг океанской температуры со спутников, подводных беспилотников, морских метеостанций и датчиков на исследовательских судах.

«С начала года целевые группы провели значительное время в воде, проводя плановые и дополнительные полевые исследования. У нас есть сообщения об обесцвечивании различной степени тяжести на различных рифах. Эти наблюдения согласуются с закономерностями, которые мы ожидали увидеть в результате накопления теплового стресса за последние пару месяцев».

Администрация морского парка Большого Барьерного рифа заявила, что потребуется время, чтобы оценить, как рифы и кораллы реагируют на тепловой стресс и насколько распространено обесцвечивание.

«Хотя у нас есть предварительные сообщения об обесцвечивании кораллов во всех регионах морского парка с различной степенью тяжести, необходимо провести более комплексную оценку, прежде чем мы классифицируем происходящее».