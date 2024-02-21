Около 10% опрошенных, проживающих в 12 крупных странах ЕС, верят в безоговорочную победу Киева в украинском конфликте. При этом победы России ждут в два раза больше опрошенных европейцев. Об этом в своем материале сообщает издание «Московский Комсомолец» со ссылкой на результаты социологического опроса, проведенного Европейским советом по международным делам.

При этом большая часть респондентов (около 37%), опрошенных в 12 странах ЕС, верят в завершение боевых действий на территории Украины путем подписания мирного соглашения обеими сторонами конфликта.