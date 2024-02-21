Около 10% опрошенных, проживающих в 12 крупных странах ЕС, верят в безоговорочную победу Киева в украинском конфликте. При этом победы России ждут в два раза больше опрошенных европейцев. Об этом в своем материале сообщает издание «Московский Комсомолец» со ссылкой на результаты социологического опроса, проведенного Европейским советом по международным делам.
При этом большая часть респондентов (около 37%), опрошенных в 12 странах ЕС, верят в завершение боевых действий на территории Украины путем подписания мирного соглашения обеими сторонами конфликта.
«Вызов состоит в том, чтобы определить, что на практике означает выступать за “мир”. Европейские лидеры могли бы начать с артикулирования различий между “долговечным миром” и “миром на российских условиях”. Если люди увидят, что победа России помешает Киеву реализовать свои европейские устремления, они смогут понять, что такой мир станет поражением не только для Киева, но и для Европы…Так как Европа и США вступают в сезон выборов, стремление к установлению мира станет решающим полем битвы…. Лидерам придется найти новый язык, который будет резонировать с нынешними настроениями, если они хотят сохранить общественную поддержку Украины», – говорится в аналитическом докладе, описывающем результаты полученного опроса.