20 февраля легендарный ведущий «Поле Чудес» Леонид Якубович посетил закрытый показ новой российской картины «Командир». В российских кинотеатрах фильм начнут показывать с 22 февраля.

Появление Якубович привлекло внимание репортеров. Одна из журналисток спросила телеведущего, кого он может назвать настоящим героем? По словам Якубовича, истинные герои – это его друзья, «практически моя семья». После этого журналистка поинтересовалась, какие личные качества отличают героев. Этот вопрос вызвал у 78-летнего ведущего раздражение. Он предложил журналистке самой «подумать, что она спрашивает».

Репортеры также спросили у ведущего о здоровье. На этот вопрос Якубович поднял палец вверх, показав жест: «Класс!». На уточняющий вопрос, всё ли отлично, телеведущий утвердительно кивнул головой. На вопрос, как дела у дочери, Якубович предложил переадресовать вопрос сыну. Артем Якубович также был на премьере и позировал с отцом на красной дорожке.