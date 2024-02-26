На сольном концерте в Москве Клара Новикова разоткровенничалась, однако острых тем пыталась избегать, рассказывая о личном – из прошлого и настоящего.

В одном из монологов артистка рассказала, как вышла замуж за первого мужа – Виктора Новикова. Они познакомилась во время больших гастролей, которые длились три месяца. Витя регулярно «подносил чемоданчик» до номера, в котором оставался на ночь. Горничная заметила нарушение правил и пригрозила пожаловаться.

Однажды утром раздался стук в дверь. Клара решила, что стучит горничная, поэтому «в одной простынке» вытолкала Витю на балкон. Оказалось, что пришел ее брат. Чтобы Витя окончательно не окоченел на 25-градусном морозе, пришлось их знакомиться. Витю она представила как мужа. В итоге ей пришлось выйти за него, чтобы родители избежали стыда.

Клара Новикова призналась, что продолжает общаться с живущими на Украине друзьями. «Хотя это зачастую сложно», сообщила она. Артистка заверила, что никуда из России уезжать не планирует, потому что «здесь моё всё». Она заявила, что не хочет оправдываться за свои действия. Выступление артистка завершила монологом тети Сони с ее мечтой о «похоронах всего оружия».