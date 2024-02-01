После тяжелой болезни 31 января ушла из жизни заслуженная артистка России Фарида Муминова. Информация о смерти 66-летней актрисы была опубликована на странице Магнитогорского академического драмтеатра в социальной сети «ВКонтакте».

«С большой печалью сообщаем, что 31 января 2024 года ушла из жизни Муминова Фарида Шамильевна, Заслуженная артистка России, одна из самых ярких и самобытных актрис Магнитогорского академического драматического театра им. А.С. Пушкина, актриса театра и кино. Фарида Шамильевна скончалась после тяжелой болезни в возрасте 66 лет, оставив после себя наследие исключительных ролей, сыгранных ею в театре и кино. Приносим наши соболезнования и передаем слова поддержки родным и близким Фариды Шамильевны Муминовой. Светлая память», – указано в сообщении.

В театре также сообщили, что все желающие смогут проститься с заслуженной артисткой России Фаридой Муминовой по адресу ул.Чкалова, 44/14 (за горбольницей) в ритуальном зале №3 2 февраля в 10:00.