Члены музыкальной русскоязычной рок-группы Би-2 были депортированы из Тайланда в Израиль. Как сообщил ряд СМИ, все музыканты уже прилетели в Тель-Авив в аэропорт имени Бен-Гуриона.

Солист группы Лева (настоящее имя Егор Бортник – признан в России иностранным агентом) в разговоре с корреспондентами заявил, что признает вину в нарушении тайского законодательства. Однако он считает, что наказание за данное нарушение является чрезмерно серьезным.

Отмечается, что Лева и его коллеги по группе летели разными рейсами. Это музыкант объяснил причиной того, что ему «было проще всего» прилететь в Тель-Авив, так как он имеет только израильское гражданство. Поэтому сначала прилетел он, а затем и все остальные участники группы Би-2.

Напомним, музыкальный коллектив Би-2 был задержан на Пхукете 25 января. Отмечается, что они провели концерт в Таиланде, не имея на это соответствующего разрешения. Суд провинции Пхукет обязал музыкантов выплатить штраф за нарушение законодательства страны, а после покинуть территорию Таиланда.