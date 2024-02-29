Сын популярной российской певицы Кристины Орбакайте Никита Пресняков полтора года назад переехал из Российской Федерации в Соединенные Штаты Америки, где зарабатывает на жизнь съемками клипов. Однако недавно музыкант решил возобновить собственную карьеру певца.

На своей страничке в социальной сети внук Аллы Борисовны Пугачевой анонсировал собственный концерт, запланированный на 8 марта в Лос-Анджелесе.

«Для вас прозвучат хиты нулевых в новом формате ремейков», – написал в анонсе Никита Пресняков.

По словам музыканта, его концерт будет абсолютно бесплатным для девушек, а парням придется отдать за билет 50 американских долларов. При этом концерт музыканта можно будет смотреть в онлайн-формате за плату в 40 американских долларов.

Напомним, что Никита Пресняков вместе со своей супругой Аленой Красновой переехал на постоянное место жительства в Лос-Анджелес полтора года назад.