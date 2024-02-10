Мохнатые козлолюди Болгарии

В интервью для The Guardian Шарль Фрегер, автор представленного выше снимка, объяснил: «Чтобы сделать один такой костюм, нужно около восьми коз. Тот, кто оденется бабугером, должен быть в хорошей форме, поскольку костюм очень тяжелый – и в нем придется провести три дня, прыгая, отплясывая, слишком много выпивая и позируя для селфи».

Вот вам еще одна маскарадная традиция. В Болгарии есть бабугери, мужчины, одевающиеся в костюмы из шкур животных и проводящие ритуалы, направленные на изгнание злых духов. К примеру, бабугеров можно увидеть на народном празднике Сурава, устраиваемом в Перникском районе.

Фотография как искусство

По словам Шарля Фрегера (на фото), его работа заключалась не в том, чтобы просто фотографировать маскарадное шествие. Ему нужны были именно фото фигур, практически скульптурные. Поэтому французский фотограф назначил встречи этим мужчинам и отправился делать фото в их собственном пейзаже, на их собственной территории.

«Ты приходишь на поле, и эти парни одеваются рядом со своими машинами, а потом подходят и становятся перед тобой. Это мощный момент, когда ты впервые сталкиваешься с ними. Именно этот момент мне нравится больше всего».

Французский фотограф пояснил, что костюм бабугера изготавливается из козьих шкур. Причем их количество, необходимое для изготовления одного костюма, «просто сумасшедшее – по-моему, нужна шкуры восьми коз». Чтобы носить такой маскарадный наряд, нужно быть молодым и подтянутым мужчиной, потому что он очень тяжелый, заметил Фрегер.

«Однажды я сфотографировал парня, который не только наряжался, но и сам разводил коз для изготовления костюма бабугера, сам резал их. Он вложил столько сил в этот процесс, ведь такие костюмы стоят совсем недешево».

Нюансы маскарада

Фото троих мужчин в костюмах козлолюдей являются частью проекта «Wilder Mann», подготовленного Фрегером. Он сообщил, что уже сделал множество фотографий разных маскарадных традиций по всему миру (выше изображение с недавнего болгарского маскарада, сделанное туристом).

«Я только что вернулся из центральной части о. Борнео, где костюмы шьют не из меха, а из травы и банановых листьев, также используя все, что смогут найти в лесу. Всегда разные материалы, но система костюма одна и та же. Иногда в нем присутствуют дополнительные слои – старая одежда, какие-то ткани – что делает конструкцию очень сложной, как коллаж».

Фотограф отметил, что схожие традиции есть и в Британии, с такими персонажами, как «Джек-в-Зелени» в Англии или «Берриман» в Шотландии. Но буде ли это человек в зеленом или парень, одетый в костюм из шкур, воспринимается это всегда одинаково – как встреча с чем-то, символизирующим природу.

«В течение первых двух лет своего проекта я мирился с людьми, которые говорили: «О, все это язычество» и сообщали мне, что это действительно древняя традиция, пришедшая из Средневековья или даже со времен неолита. Но происхождение этих традиций на самом деле не очень точное, поскольку все они со временем адаптировались. Они ведь постоянно видоизменяются. Совсем недавно на них влияли СМИ, новые технологии, кино, а теперь соцсети и что-то еще. И старые маскарадные традиции, в свою очередь, повлияли на кинематограф. К примеру, образ Чубакки из «Звездных войн» был вдохновлен именно народными традициями Европы».

По словам Фрегера, изображение с тремя бабугерами очень простое, однако это фотография, которую невозможно снять каким-либо иным способом.

«В моей работе нет ничего сложного, но я никогда не действую скоропалительно. Такой кадр занимает от 45 минут до часа, чтобы получилось правильное изображение. Уже после, бывает, вдруг замечаешь глаза парня или его руки, как на фото с болгарскими бабугерами – всегда есть что-то, что не удается проконтролировать».

Многие из этих ритуалов, сообщил фотограф, связаны с христианским календарем. Например, «Пенитенсия» на Филиппинах, когда ее участники наносят себе порезы, проходит перед Пасхой. Некоторые ритуалы устраиваются в Рождество или около него, другие – в Новый год. А в Великобритании маскарадные традиции обычно связаны с весной и летом.

«Очевидно, что костюм бабугера фаллический – многие из подобных маскарадных традиций связаны с плодородием. К примеру, у греков есть традиция под названием Арапиды, когда ребята танцуют в кругу, одетые примерно так же (как бабугери), в очень высоких костюмах из шкур животных. Для участия требуется быть подростком или молодым человеком: в круг не допускаются ни дети, ни женщины. С этим там очень строгие правила, и мне всегда хочется узнать, почему так всегда устроено».

В Болгарии, пояснил фотограф Фрегер, в маскараде с козлиными шкурами участвует группа парней, собирающихся, что провести три дня в прыжках и танцах, употреблении чрезмерного количества алкоголя и позируя для селфи, публикуемых гостями маскарада в соцсетях. Он считает, что в сочетании с тяжелым и плотным костюмом, в котором крайне мало кислорода внутри, а также постоянное употребление алкоголя вполне могут заставить бабугеров уверовать в то, что они настоящие животные.