Масштабное обновление Windows 11 до версии 24H2 переносит релиз нового поколения операционной системы от компании Microsoft на 2025 год. Об этом в своем материале сообщает издание Windows Latest.

Авторы материала отмечают, что данная информация была получена из технической документации новой версии операционной системы Windows. Речь идет о компоненте EnumDeviceDrivers, используемый системными администраторами и разработчиками для работы с драйверами.

Отмечается, что в тексте для разработчиков, описывающего новые функции в компоненте EnumDeviceDrivers, впервые упоминается обновленная версия операционной системы 24H2. Известно, что масштабное обновление Windows 11 должно появится до конца текущего года, предположительно в сентябре-октябре 2024.

Основываясь на данной информации авторы материала предполагают, что компания Microsoft будет вынуждена перенести релиз нового поколения операционной системы Windows 12 по крайней мере на 2025 год.