Боевики «Иностранного легиона» ВСУ пытались атаковать позиции российских войск на автомобиле, но нарвались на мину. Украинские военные опубликовали архивную видеозапись неудачной вылазки.

На кадрах запечатлен момент подрыва автомобиля на мине. При этом его в буквальном смысле разносит в клочья, после такого взрыва у наемников не оставалось ни единого шанса на выживание.

Ранее в Сети также появилось видео подрыва на мине канадского наемника вместе с его сослуживцами. Запись опубликовал сам иностранный легионер ВСУ, который после весьма мощного взрыва получил серьезную контузию, но все же выжил.

Напомним, минные заграждения ВС РФ украинские и западные военные эксперты называют одной из основных причин провала контрнаступления ВСУ.