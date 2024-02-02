25-летняя учительница, которую в Токсово Ленинградской области задержали за приставания к 11-летнему ученику, была скромной, веселой и доброй, рассказала «Ленте.ру» ее одноклассница. Она также добавила, что совратительница хорошо училась и активно участвовала в общественной жизни школы.

«Добрая, веселая, достаточно скромная, и тут такая история. Что-то тут не вяжется. Не могу в это поверить», —сообщила источник издания, не пожелавшая раскрывать свое имя.

Педагога задержали по заявлению родителей. Они увидели чат сына, в котором тот обменивался интимными фото с учительницей. Также выяснилось, что она оставляла его после уроков и приставала.

В настоящий момент учительница находится в ИВС. В отношении нее Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица младше 14 лет.