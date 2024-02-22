Певица Лариса Долина вместе с Еленой Максимовой и группой SOPRANO выступили перед ранеными военнослужащими ВС РФ, которые являются пациентами ЦВКГ им. А. А. Вишневского и ЦВКГ им. П. В. Мандрыка.

Организовала выступление агитбригад «Русская медиагруппа». Всего было проведено 30 концертов, которые составили Всероссийский патриотический марафон.

«Я видела живые глаза и понимала, что не напрасно приехала сюда. Я увидела замечательный искренний прием тех, кто в первых рядах, кто воевал в зоне СВО. И наша цель – показать, что мы за них болеем и переживаем, и наши сердца вместе с ними», – сообщила Лариса Долина, признавшись, что мероприятие было очень эмоциональным и трепетным.

Радиостанция «Русское радио» еще два года назад начала реализацию проекта с выступлением агитбригад. Его сразу же поддержали все артисты медиагруппы, а затем к ним присоединились и другие исполнители.