Подробный доклад о Вооруженных силах Российской Федерации, включающий в себя структуру российской армии, описание вооружений, тактику ведения боевых действий, был подготовленный Сухопутными войсками США и опубликован на официальной страничке силового ведомства в социальной сети Х (ранее Twitter, заблокированный в России).

Свод данных о российской армии состоит из 280 страниц текста и представляет собой учебное пособие для «военной подготовки, профессионального образования и развития лидеров».

«(Доклад – ред.) разбирает тактику, организацию и действия российских военных, описывает, как Россия стала бы воевать согласно своей доктрине. Используются российские тактические концепции, применяемые при подготовке и на учениях, в первую очередь для крупномасштабных военных операций», – указано в предисловии доклада.

Авторы доклада отмечают, что раздел тактики не включает в себя актуальных данных о боевых действиях российских сил на территории Украины в ходе специальной военной операции.