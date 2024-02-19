Китайские инженеры из Nio презентовали автомобиль, о котором мечтает каждый российский автомобилист этой зимой. Они показали концепт абсолютно нового электрокара, который, подобно животному, самостоятельно отряхивается от снега.

В презентации говорится, что китайским инженерам удалось создать автомобильный кузов, который совершает вибрации. В результате электрокар самостоятельно очищается от снега. Разрушение снежного покрова происходит путем колебаний амортизаторов, которые управляются электроникой концепта.

Предполагается, что на рынок премиум-электрокар выйдет под индексом NIO ET9. Стоить он будет минимум $112 тысяч. Бортовая сеть на 900В позволит электрокару заряжаться от станции за пять минут и проходить на этом заряде 255 км. Серийное производство начнется в лучшем случае в 2025 году.