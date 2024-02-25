На линии фронта к северо-западу от Авдеевки впервые замечены американские танки Abrams, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. Он заявил, что раньше ВСУ не использовали эти боевые машины.

Также, по словам Кимаковского, ВСУ используют на Авдеевском направлении все больше беспилотных летательных аппаратов. Скорее всего, они пытаются таким образом компенсировать нехватку снарядов.

Ранее сообщалось, что 23 февраля в зоне проведения специальной военной операции была уничтожена уникальная инженерная бронемашина на базе американского «Абрамса». Но сами танки Киев пока не задействовал.

Не исключено, что США разрешили Киеву бросить в бой эти боевые машины, так как ситуация на фронте для ВСУ заметно ухудшилась. Российские военные на появление «Абрамсов» в зоне СВО отреагировали обещанием, что скоро появятся видеозаписи горящих американских танков.