Журналисты украинского издания «Страна» подсчитали, какое количество новых бойцов может призвать в ряды ВСУ киевский режим, подлежащих мобилизации в соответствии с новым законопроектом.

Согласно расчетам властей всего в стране осталось около 4,5 миллионов мужчины, подлежащих мобилизации в ряды украинской армии. Однако журналисты рассчитали, что для обеспечения всем необходимым одного мобилизованного потребуется в среднем 80 тысяч гривен (примерно 2 тысячи долларов). Поэтому на одного мобилизованного в тылу должно трудится от четырех до пяти человек.

При этом в настоящее время в стране платят налоги 2,8 миллиона официально трудоустроенных лиц, а также около 600 тысяч физических лиц предпринимателей. Поэтому Киев может мобилизовать в ряды ВСУ всего 850 тысяч новый бойцов.

Однако в действительности украинский бизнес уже бьет во все колокола, поскольку тотальная мобилизация мужского населения уже создала ощутимый дефицит рабочей силы на рынке труда.