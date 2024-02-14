Сотрудники агентства Picus Security, специализирующегося на кибер-безопасности, сообщают о появлении новых вредоносных программах, способных отключать защитные системы. Об этом в своем материале сообщает издание BetaNews.

«Мы наблюдаем всплеск ультраскрытых и очень агрессивных вредоносных программ, которые имеют характеристики подводных лодок-убийц. Мы считаем, что киберпреступники меняют тактику в ответ на стандарты безопасности среднего уровня», – отмечает основатель компании Picus Security Сулейман Озарслан.

Злоумышленники разработали новые вредоносные программы, способные обходить системы защиты и уничтожать «по-тихому» антивирусы. Согласно отчету, подготовленному сотрудниками компании Picus Security, в настоящий момент около 70% изученных образцов новых вирусов способны на скрытое проникновение в операционную систему компьютеров.

При этом после скрытого проникновения вредоносные программы способны поддерживать связь со своим оператором, предоставляя ему необходимые данные.