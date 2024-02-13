Уникальный флеш-накопитель Ovrdrive с функцией уничтожения всех хранящихся на нем данных был разработан компьютерным специалистом Райаном Уокером, сотрудником компании Interrupt Labs. Изобретение не содержит никаких встроенных алгоритмов шифрования и предназначено для журналистов и хакеров. Об этом в своем материале сообщает портал Tom’s Hardware.

Отсутствие алгоритма шифрования обусловлено особенностями законодательства в некоторых странах, где подобная функция может быть вне закона. Поэтому Уокер разработал специальный алгоритм активации флеш-накопителя. Если вставить флешку в USB-порт, то компьютер выдаст уведомление о повреждении накопителя. Однако владелец может с легкостью получить доступ к своим файлам, если подключит и выключит накопитель три раза подряд к USB-порту.

Однако есть и более радикальный метод защиты своих данных – самоуничтожение флешки. Уокер отмечает, что накопитель способен разогреваться до 100 градусов по Цельсию и уничтожать хранящиеся на устройстве данные физически. Однако алгоритм активации данной функции разработчик не раскрывает.