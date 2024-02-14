Новая экранизация «Мастера и Маргариты» копирует сюжет популярного американского фильма. Такой вывод сделали сибирские ученые, разработавшие технологию искусственного интеллекта для выявления плагиата.

Евгений Гарин, являющийся одним из создателей ИИ пояснил, что вторичные сюжетные линии копируют фильм «Игры разума», главный персонаж которого Джон Нэш страдает от галлюцинаций так же, как и Мастер. Также все происходящие с героями события кажутся стороннему наблюдателю нереальными. В фильме «Игры разума» главную роль блестяще исполнил Рассел Кроу, рассказала “Российская газета”.

По словам Гарина, искусственный интеллект проверил и сам роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита. Разработчик ИИ назвал это произведение практически последним качественным российским эпосом, так как после него ни одна книга так не воздействовала на читателя и не пользовалась такой популярностью.

Кроме того, программа нашла сходство любовной линии романа с произведением «Анна Каренина».