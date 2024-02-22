Известный российский художник из Санкт-Петербурга Алексей Сергиенко в беседе с корреспондентом издания «Подмосковье сегодня» заявил, что планирует написать порядка 50-и картин, «заряженных» на победу российской армии в зоне спецоперации.

«В Нахимовском училище есть отличный оркестр. Таким образом, курсантов я тоже привлеку к этому проекту. Буду рисовать под музыку – заряжу картины энергией, духом победы. Мне кажется, это очень здорово: моряки в форме играют военные марши, а я пишу картины», – заявил художник.

По его словам, он планирует выставить картины на продажу, а все вырученные средства передать «Народному фронту» через «Команду Путина». При этом на всех картинах будет изображена красная звезда.