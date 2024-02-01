Финский производитель Human Mobile Devices (HMD Global) намерен практически полностью отказаться от торговой марки Nokia. Она теперь будет появляться только на кнопочных телефонах, смартфоны под этим брендом больше выпускаться не будут.

Новые гаджеты, линейка которых включает планшетные ПК, смартфоны и беспроводные наушники, выйдет под брендом HMD и будет представлена на ежегодной выставке MWC 2024 в Барселоне. В этом году мероприятие пройдет с 26 по 29 февраля.

Бренд Nokia будет использоваться исключительно для бюджетных телефонов с кнопками и без операционной системы Android. Отмечается, что смартфоны под этой торговой маркой в ближайшее время будут распродаваться с крупными скидками, так что у фанатов еще есть возможность их приобрести.

Стоить добавить, что компания Nokia из Финляндии продолжает свою работу. Она выпускает телекоммуникационное оборудование, а также разрабатывает технологии 5G.