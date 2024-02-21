Кирилл Буданов (лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов), возглавляющий Главное управление разведки Министерства обороны Украины, объявил о подготовке к новому контрнаступлению ВСУ. Об этом в своем материале сообщает издание The Wall Street Journal.

«Если Украина сможет вести умную оборонительную битву, истощая силы России и одновременно восстанавливая свои собственные, то она может начать новое контрнаступление в 2025 году», – приводит слова Буданова автор статьи.

Западные военные эксперты и аналитики соглашаются с мнением главы ГУР МО Украины о невозможности вести активные наступательные действия украинской армией на протяжении всего 2024 года. Предполагается, что в текущем году на фронте будет доминировать российская армия, а ВСУ будут вынуждены оборонятся на фоне нехватки живой силы и вооружений.

Напомним, что прошлое контрнаступление ВСУ закончилось полным провалом в конце лета 2023 года.