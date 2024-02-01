Врач-гинеколог Стивен Палтер развеял один из самых распространенных мифов, касающихся менструального цикла женщин. Соответствующее видео специалист выложил в TikTok. На него обратили внимание журналисты британского издания Daily Mail.

Авторы статьи приводят слова Палтера о том, что на протяжение длительного времени многие люди связывали женский менструальный цикл с фазами луны. Однако он опроверг это мнение, приведя в доказательство соответствующее исследование.

По словам Палтера, ученые провели анализ 300 тысяч менструальных циклов, в ходе которого не выявили влияния лунных фаз на физиологию женщин. Тем не менее, специалисты заметили иную закономерность. Судя по результатам исследований, у большинства женщин первый день менструации выпадает на четверг или пятницу. Ученые пока еще не объяснили причину этой особенности.

Но Стивен Палтер считает, что это может быть связано со стрессом, режимом сна и усталостью, накапливающейся к концу рабочей недели.