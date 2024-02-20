Вопрос об использовании Вооруженными силами Украины химического оружия против армии России на фронте будет поднят российской стороной в ходе предстоящего заседания ОБСЕ в Вене. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

«Мы распространили этот материал генерала Кириллова брифинг с комментариями, с картинками… В следующую среду мы обязательно это все будем муссировать. Мы обязательно поднимем и на завтрашнем заседании, хотя завтра другое заседание, посвященное экологии», – заявил Гаврилов.

Напомним, что 19 февраля в ходе брифинга Министерства обороны Российской Федерации начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил о разработке командованием Вооруженных сил Украины при поддержке Запада новой тактики ведения боевых действий, а именно применения на фронте «особого химического пояса».