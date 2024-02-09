Положение ВСУ на передовой в зоне СВО во много раз хуже, чем заявляют украинские политики и военные. Об этом изданию Financial Times рассказали дипломаты Североатлантического альянса и Евросоюза.

Запад обещает помощь, но процесс слишком затянулся. Это может привести к «разрыву в шланге» поставок боеприпасов, в которых сейчас Киев нуждается больше всего. Из-за дефицита снарядов украинская армия вынуждена отступать и вряд ли сможет удержать даже нынешние позиции, передает РИА Новости.

Издание Financial Times приводит также заявления командиров подразделений ВСУ, которые уверены, что добиваться каких-то успехов им будет невероятно сложно.

Напомним, ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что у ЕС нет волшебной палочки для моментальных поставок боеприпасов для ВСУ.