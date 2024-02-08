Звезды сериала «Друзья» Дженнифер Энистон и Дэвид Швиммер воссоединились в совместном проекте – рекламном ролике для Супербоула. Такую информацию передает The Hollywood Reporter.

Актеры вновь приступили к совместному сотрудничеству спустя 20-летнего перерыва после окончания проекта «Друзья». Они снялись в рекламе для сервиса доставки еды Uber Eats. По сюжету Дженнифер получает пакет с доставкой Uber Eats, а затем к ней подходит Дэвид Швиммер, обрадованный встрече. Но актриса показывает недоумение, будто бы не узнает бывшего коллегу.

«Мы работали вместе десять лет», – говорит Дэвид. «Десять лет?… Ты был великолепен», – отвечает Энистон.

Затем она уходит и говорит сама себе: «Можно подумать, я забыла бы 10 лет своей жизни».

Кроме звезд сериала «Друзей» в ролике появились супруги Бекхэмы и другие актеры.

Многие комментаторы остались в недоумении от задумки создателей рекламы, однако все же оценили показанный в ней юмор. Поклонники сериала «Друзья» отметили, что Джен и Дэвид затмили своей актерской игрой остальных участников ролика.