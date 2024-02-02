Британские ученые из Бирмингемского университета провели исследование, в ходе которого выяснили, что употребление протеиновых добавок потенциально способно влиять на качество спермы. Данное исследование было опубликовано в научном издании Reproductive Biomedicine Online (RBМO).

По словам специалистов, в добавках с сывороточным протеином содержится высокая концентрация женского полового гормона эстрогена. Данные добавки нередко используются для обеспечения потребностей организма белком с целью стимуляции роста мышечной массы.

Ученые отмечают, что не преследовали цель доказать, что определенные виды добавок могут являться причиной мужского бесплодия. Однако они отметили, что общество должно быть осведомленным, что при употреблении протеиновых добавок есть определенные риски и последствия от их употребления.

К примеру, исследование 2019 года, проведенное специалистами Орхусского университета в Дании, показало, что у мужчин, находящихся в субфертильном состоянии (сниженная способность к продолжению рода), в 2.6 раз увеличилась концентрация сперматозоидов после прекращения приема белковых добавок.