Эксперты Роскачества предупредили, что даже установка кажущегося полезным приложения на смартфон может лишить всех накоплений.

Самыми опасными эксперты назвали приложения для обхода алгоритмов соцсетей. Так, любопытство не должно победить здравый смысл, когда хочется установить приложение для просмотра гостей аккаунта. Также нельзя устанавливать на смартфон подозрительные приложения для работы со снимками и видеороликами. Все они позволяют добраться до персональных данных, которые мошенники используют в схемах «развода».

Опасно пользоваться менеджерами паролей, предупредили в Роскачестве. Такие приложения генерируют сложные комбинации, которые предлагают пользователям использовать в качестве пароля для входа в аккаунт. Однако взломать такой «генератор» злоумышленникам не составляет труда, а значит, они легко получат доступ к аккаунту в соцсетях или маркетплейсах и даже к онлайн-банкингу.

Главное правило, напоминают эксперты, устанавливать только официальные приложения, которые имеют защиту и отзывы.