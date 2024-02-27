Вооруженные силы Российской Федерации владеет стратегической инициативой на всей протяженности линии боевого соприкосновения в зоне проведения спецоперации. При этом ВСУ пытаются из последних сил организовать хоть какую-то оборону. Об этом в беседе с корреспондентом издания «Московский Комсомоле» заявил военный эксперт Евгений Линин.

«Давление с нашей стороны идёт по всей линии соприкосновения, нет ни одного участка фронта, где бы российские силы не наступали. … Харьковское направление не является исключением. Под Купянском идут серьёзные бои, украинская сторона несёт колоссальные потери. Для снабжения своих сил им сейчас приходится преодолевать реку Оскол, а это делать все труднее и труднее. Противник рискует повторить ситуацию на Херсонском направлении, когда ВСУ приходилось снабжать группировку в Крынках, переправляя на лодках через реку, боеприпасы, средства связи, резервы. Купянск, несмотря ни на что все равно будет взят, это неминуемо, линия фронта будет уходить все ближе к Харькову», – заявил эксперт.

По его словам, в настоящее время ВСУ не располагает боеспособными резервами, способными организовать оборону в Харькове.