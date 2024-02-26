Весной Вооруженные силы Украины могут потерять новые территории под натиском российских сил, включая Купянск и Харьков. Об этом в интервью изданию Lidovky заявил экс-начальник Генерального штаба Армии Чешской Республики Йиржи Шедивы.

«Судя по всему, они (ВС РФ – ред.) попытаются прорваться в украинский тыл к северу от города Купянска и продвигаться далее на Харьков. Там украинцам реально грозит эдакий мешок, в который они могут попасть», – заявил бывший начальник Генштаба ВС Чехии.

По словам эксперта, такое развитие ситуации на фронте осложнит снабжение группировки Вооруженных сил Украины на южном участке фронта. Поэтому Киев должен ставит перед командованием ВСУ реалистичные цели, чтобы хотя бы замедлить продвижение российских сил на фронте.