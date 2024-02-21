Бывший агент-аналитик ЦРУ Д. Биб назвал освобождение Авдеевки – большой и значительной победой ВС РФ, которая позволит ощутимо изменить расстановку сил на полях сражений в пользу Москвы.

Во время выступления на онлайн-семинаре в вашингтонском Институте Куинси бывший агент ЦРУ сказал, что ВС РФ показали серьезный прогресс в работе «по истощению живой силы» ВСУ и «осушению» западных запасов. Эти факты не позволят Киеву двигаться вперед, сказал Биб.

Американский эксперт считает, что контроль над Авдеевкой подтверждает: расстановка сил на поле боя изменилась в пользу русской армии. Биб полагает, что Вашингтон с каждым днем сможет оказывать всё меньше влияния на происходящее на Украине.

Российские силы освободили Авдеевку 17 февраля. В текущий момент в городе идет зачистка окраин, промзоны, коксохима, а также обезвреживание плотного минирования, которое установили перед бегством украинские боевики.