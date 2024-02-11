Журналист и обозреватель издания E1.RU Дарья Костомина опубликовала свое мнение о новой экранизации известного романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Журналистка отметила, что после просмотра картины режиссера Михаила Локшина у нее сложилось неоднозначное мнение.

Обозреватель отмечает, что данный фильм не пересказывает знаменитый роман. И весь сюжет фильма строится не в том порядке, в каком идут главы произведения. Поэтому, по словам Костоминой, по новой экранизации школьного сочинения не напишешь.

Журналист отметила, что многим ее знакомым понравился фильм, однако у каждого зрителя возникло «но».

«У всех это «но» было совершенно разным. Кому-то не хватило кота Бегемота, кого-то возмутил стиль американского блокбастера, кто-то заметил нестыковки в цитатах, и так далее», – пишет Костомина.

Из плюсов эксперт назвала игру актеров. Особенно Костоминой понравились главные герои, Мастер и Маргарита.