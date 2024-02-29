Популярный советский и российский певец Женя Белоусов ушел из жизни в возрасте 32 лет из-за проблем со здоровьем, обострившихся на фоне употребления алкоголя. В феврале 1997 году певца госпитализировали с приступом панкреатита, а уже в июне артист умер после операции на головном мозге по поводу аневризмы. Однако наследство звезды сын Роман и дочь Кристина, родившиеся от разных матерей, смогли поделить только сейчас. Об этом в своем материале сообщает «Комсомольская правда».

«Изначально Роман хотел получить именно исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, ни на что другое мы не претендовали. Так что в итоге пришли к соглашению: Роман просит суд вернуть иск, а затем они с сестрой оформляют у нотариуса свидетельство о вступлении в наследство», – приводит автор статьи слова адвоката Сергея Жорина.

По его словам, спор о наследстве удалось урегулировать без судебного разбирательства. В соответствии с подписанным соглашением, «исключительное право на результат интеллектуальной деятельности» в равных долях принадлежат сыну Роману и дочери Кристине.