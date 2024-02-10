Бронегруппы костромского и ивановского десанта предприняли мощный штурм под Артемовском и установили полный контроль над Поповским лесом, сообщил в своем телеграм-канале военный эксперт Борис Рожин.

Он отметил, что благодаря этому ВС РФ получили новые возможности для продвижения по направлению к Часовому Яру. Поповский лес находится в непосредственной близости от автомобильной дороги, соединяющей Артемовск и Часов Яр. Причем проходит она через Хромово – населенный пункт, который контролируется российскими ВС.

На западном фланге Артемовска пехотные подразделения ВС РФ продвинулись вперед на глубину в 2,5 километра. Сейчас под их контролем находится новая территория площадью 2,5 кв. км. Южнее Богдановки.

ВС РФ осталось около полутора километров до окраины Часова Яра. Кроме того, все объекты в этом населенном пункте, которые находятся восточнее канала Северский Донец-Донбасс, уже попали под огневой контроль российских войск.