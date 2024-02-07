Политический обозреватель «Коммерсантъ FM» Дмитрий Дризе рассказал, почему фильм «Мастер и Маргарита» остается лидером проката и продолжает пользоваться огромной популярностью, несмотря на критику.

Он отметил, что главная причина – это все же сам Михаил Булгаков с его бессмертным романом. Это произведение многие зачитали до дыр и с удовольствием смотрят каждую новую экранизацию.

Вторая причина – «сладкий запретный плод». Появление слухов о возможном запрете картины пробудило повышенный к ней.

Кроме того, современный российский кинематограф, по мнению обозревателя, не способен предложить множество альтернатив. Да, новые фильмы снимаются, однако реальную конкуренцию могут создать всего несколько картин.

Дризе считает, что нужна серьезная перезагрузка отечественной культуры, что поможет создавать намного больше интересных фильмов, привлекающих внимание зрителей.