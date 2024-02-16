Каждый флорист — деятель искусства, который творит, используя самую необычную атрибутику, роскошные и ароматные цветы. И получающиеся композиции не имеют аналогов, поскольку каждая дизайнерская композиция составляется только один раз, а все ее составляющие выбираются для конкретного случая. В каталоге интернет-магазина Magic Flower представлены композиции для разных торжеств, в том числе и дизайнерские букеты, составленные из самых роскошных представителей флоры.

Цветы для авторских букетов

Сегодня, когда возможно всего за пару кликов заказать невероятный букет с быстрой доставкой по Санкт-Петербургу, практически нет ограничений в отношении того, какие представители флоры будут использоваться в дизайнерской композиции. Однако многие люди по прежнему выбирают наиболее популярные растения, форма и цвет которых поистине удивительны. Речь идет о таких представителях флоры, как:

Орхидеи — самый необычный цветок, который поражает не только формой своих бутонов, но их расцветкой. Эти растения обладают самой разнообразной цветовой гаммой, в которой могут сочетаться оттенки, на первый взгляд не подходящие для единого ансамбля. Лилии — утонченные, но невероятно красивые и ароматные цветки. Их большие бутоны в яркой расцветке поражают лаконичностью сочетания с яркими вкраплениями на лепестках. Каллы — на первый взгляд, эти цветы достаточно сдержанные, даже официозные. Но необычная форма их бутона в руках умелого флориста станет изюминкой любого авторского букета. Пионы — пышные и сочные бутоны, но в тоже время каждый цветок будто наполнен теплотой и нежностью. Благодаря этому, эффектными получаются даже монокомпозиции, что уж говорить про авторские букеты, в которых эти роскошные цветы сочетаются с другими представителями флоры. Розы — королева цветов является одним из немногих растений, которые могут выразить большой спектр эмоций и чувств. И помогает в этом большая палитра оттенков бутонов, в которой найдется подходящий вариант для любого торжества и праздника.

При выборе дизайнерского букета с необычными цветами важную роль играет и оформление композиции. Если для конкретного случая требуется пышный и большой цветочный ансамбль, то стоит отдать предпочтение букетам классической сферической формы. С формой небольших букетов можно экспериментировать, выбрав, например, композицию в форме конуса или сердца.

При выборе объемных композиций лучше отдать предпочтение авторским букетам в корзинках или шляпных коробках. В основании такой декоративной упаковке присутствует специальная губка, пропитанная водой. Именно она отвечает за более продолжительную свежесть и сохранность цветов.

Украсить дизайнерский букет можно не только классическими лентами, кружевом и зеленью. В авторских композициях в качестве декора используются и мягкие игрушки, и съедобные компоненты, которые создают единство и завершенность ансамбля.