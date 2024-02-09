В попытках сбросить лишний вес ни в коем случае нельзя отказываться от ужина. Это приведет лишь к появлению проблем со здоровьем и нарушению обмена веществ, рассказала кандидат медицинский наук, нутрициолог и диетолог Оксана Панова.

Она отметила, что отказ от ужина может спровоцировать обратный эффект – человек не только не будет терять вес, но и наберет дополнительные килограммы.

При этом непосредственно перед сном устраивать ужин тоже нежелательно. Оптимальный вариант – это прием пищи за три или даже за 4 часа до сна. Также возможен небольшой перекус примерно за 1,5-2 часа до засыпания. Но он действительно должен быть небольшим.

Ужин, по словам диетолога, участвует в обмене веществ точно так же, как и другие приемы пищи. Поэтому отказываться от него нельзя, чтобы не столкнуться с новыми проблемами.