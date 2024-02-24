После зимнего периода каждому человеку необходимо помочь организму укрепить собственную иммунную систему. Лучше всего это сделать добавив в свой рацион полезные напитки и продукты. Об этом в беседе с корреспондентом RT рассказала диетолог Наталия Гридина.

«На исходе зимы организм человека наиболее ослаблен. Холода, короткий световой день, стресс, простудные заболевания и вирусы – всё это негативно сказывается на состоянии. Поддержать организм можно с помощью витаминов, которые человек получает из продуктов. … Обратите внимание на морковь, которая имеется на прилавках в любое время года. Корнеплод содержит бета-каротин, который позволяет поддерживать иммунитет и обладает антиоксидантными свойствами. Капуста тоже доступный и очень полезный продукт. Вариантов блюд с ней множество: её можно тушить, добавлять в салаты, супы. Зимой она особенно полезна в квашеном виде. На иммунитет капуста действует исцеляюще через кишечник, так как нормализует его микрофлору», – рассказала диетолог.

По словам Гридиной, чай из корня имбиря поможет не только быстрее справится организму с простудой, но и окажет положительное влияние на эндокринную систему в целом. А отвар из шиповника по количеству аскорбиновой кислоты можно сравнить со свежим лимоном.