Российские военнослужащие, выполняющие боевые задачи в зоне СВО, получили автомобиль «Нива» от депутатов Курганской областной думы и местного предпринимателя. Об этом сообщает пресс-служба Курганской областной Думы на своей страничке в соцсети «ВКонтакте».

«В ходе встреч с депутатами Курганской областной Думы наши земляки – участники СВО говорят в том числе о том, что необходимо бойцам для выполнения поставленных задач. Основная просьба у ребят была – это автомобиль. Техника, которая им необходима для выполнения задач при спецоперации, для передвижения по бездорожью, перевозки груза. При поддержке предпринимателя Юрия Ветцеля для военнослужащих был приобретен автомобиль “Нива”», – сообщает пресс-служба регионального парламента.

Автомобиль передали российским военнослужащим в преддверии Дня защитника Отечества.