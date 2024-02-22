Фото взято с официальной странички Курганской областной Думы в соцсети "ВКонтакте".

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Российские военнослужащие, выполняющие боевые задачи в зоне СВО, получили автомобиль «Нива» от депутатов Курганской областной думы и местного предпринимателя. Об этом сообщает пресс-служба Курганской областной Думы на своей страничке в соцсети «ВКонтакте».

«В ходе встреч с депутатами Курганской областной Думы наши земляки – участники СВО говорят в том числе о том, что необходимо бойцам для выполнения поставленных задач. Основная просьба у ребят была – это автомобиль. Техника, которая им необходима для выполнения задач при спецоперации, для передвижения по бездорожью, перевозки груза. При поддержке предпринимателя Юрия Ветцеля для военнослужащих был приобретен автомобиль “Нива”», – сообщает пресс-служба регионального парламента.

Автомобиль передали российским военнослужащим в преддверии Дня защитника Отечества.

«Хочу поздравить всех наших земляков – участников СВО с наступающим Днём защитника Отечества, выразить огромную благодарность бойцам за честную службу, за проявленные мужество и героизм», – приводятся слова поздравления председателя Курганской областной Думы Дмитрия Фролова в сообщении пресс-службы.