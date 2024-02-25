Латвийский портал LSM спровоцировал скандал, изобразив украинских военнослужащих в виде свиней. Изюминкой на торте стал тот факт, что сайт финансируется государством.

Комикс с украинскими военными вышел ко второй годовщине конфликта и должен был поддержать Украину. Однако свиньи в форме ВСУ, изображенные в нем, вызвали недовольство и лавину критики.

В LSM заявили, что свиньи – это главные персонажи комиксов, они появляются в самых разнообразных сюжетах. «Свиные комиксы» появляются на портале каждую неделю, чтобы отразить происходящие в мире события.

Позже редактор все же признал неправоту портала и удалил комиксы с украинскими военными-свиньями. Он и художница, нарисовавшая выпуск, принесли извинения читателями и заверили их в поддержке Украины. Несмотря на это власти Латвии получили множество обращений с просьбой дать оценку такому безобразию.