Новая фильм, снятый по мотивам романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» не оставил равнодушным ни единого зрителя и даже профессиональных критиков. Картина получила смешанные отзывы – кому-то фильм безумно понравился, другие нашли в нем много минусов. Однако безразличия после просмотра картины явно ни у кого не осталось. Разочарованы сюжетом фильма были поклонники романа Булгакова, так как в этом фильме режиссер Михаил Локшин в значительной мере отступил от сюжета.

А вот профессиональные критики, преимущественно, дали высокие оценки новой экранизации «Мастера и Маргариты». Они отметили высококвалифицированную игру актеров и качественную картинку. Некоторые, конечно отметили, что любовная линия в данном фильме была вынесена на первый план, хотя в оригинальном произведении главный акцент сделан все же не на отношениях Мастера и Маргариты. Кроме того, на первый план вышла литературная жизнь Мастера – демонстрируется его путь от успешного писателя к отвергнутому деятелю и даже опасному диссиденту, пишущему неугодные правительству книги. А Воланд и его свита отошли на второй план. Это же касается и вставок о героях ершалаимских глав.

Роли в фильме «Мастер и Маргарита» исполнили Евгений Цыганов (Мастер), Юлия Снигирь (Маргарита), Аугуст Диль (Воланд), Юрий Колокольников (Коровьев), Алексей Розин (Азазелло), Полина Ауг (Гелла) и многие другие.