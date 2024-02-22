Известная певица Вера Брежнева, уехавшая из России после начала СВО, выступила в Баку. Она исполнила прежние хиты группы «ВИА Гра», солисткой которой была в прошлом. В перерыве между композициями артистка сказала несколько слов о своем бывшем муже Константине Меладзе. Она выразила благодарность композитору, отметив, что благодаря ему, на свет появились эти прекрасные песни.

«Мне так хочется сказать огромное спасибо важному человеку в моей жизни, который является автором большинства разных песен, которые вы сегодня слышали, Константину Меладзе. Пусть ему долетит моя благодарность, потому что столько песен написано, которые мы любим, которые мы сегодня спели, которые делают нас счастливыми», – заявила певица.

Артистка уже как два года уехала из России из-за своих политических взглядов. Тем самым, утратила былую популярность. Певица пыталась выпустить новые треки на украинском языке, однако особого восторга они не получили.