В изысканных ювелирных украшениях, прозванных «Сокровищами Виллены», нашли фрагменты метеорита, который обрушился на Землю миллион лет назад, сообщает Planet Today.

Результаты открытия опубликованы в Trabajos de Prehistoria. В статье говорится, что в найденных в 1963 году древних сокровищах выявлены следы космического тела, которое упало на земную поверхность миллион лет назад.

В «Сокровища Виллены» входят 59 предметов и украшений из драгоценных металлов, железа и янтаря. Ученые изучили, из чего сделано одно из украшений – С-образный браслет из золота, который мог крепиться к мечу. Изделие выполнил искусный ювелир в период между 1400-1200 г. до н.э. Современные технологии помогли выявить в браслете фрагменты железа и никеля, сплав которых идентичен метеоритному. Это открытие натолкнуло ученых на мысль, что древние ювелиры сначала научились работать с метеоритным железом, а только потом – с обнаруженным в недрах Земли.